«Идет очень большой кастинг»: Учитель снимет биографический фильм о Шостаковиче

Режиссер Алексей Учитель несколько изменил проект своего будущего фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Ранее планировалось, что это будет история создания знаменитой «Ленинградской симфонии», но теперь зрителей ждет масштабный взгляд композитора на XX век и свою собственную жизнь.

Рабочее название картины — «ДД/Шостакович». Сценарий написал Александр Терехов, который ранее работал с Алексеем Учителем над «Матильдой», а также над фильмом «Дылда» Кантемира Балагова.