«Идет очень большой кастинг»: Учитель снимет биографический фильм о Шостаковиче

Режиссер Алексей Учитель несколько изменил проект своего будущего фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Ранее планировалось, что это будет история создания знаменитой «Ленинградской симфонии», но теперь зрителей ждет масштабный взгляд композитора на XX век и свою собственную жизнь.
Рабочее название картины — «ДД/Шостакович». Сценарий написал Александр Терехов, который ранее работал с Алексеем Учителем над «Матильдой», а также над фильмом «Дылда» Кантемира Балагова.
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Съемки начнутся в текущем году и будут проходить не только в России, но и в Нью-Йорке. Стоит полагать, что Шостаковича в разные периоды жизни сыграют несколько актеров.
«Идет очень большой кастинг, поскольку фильм охватывает очень большой жизненный промежуток главного героя и страны», — цитирует журнал «Театрал» сына режиссера, Илью Учителя.
Добавим, что музыкальной частью картины будет заведовать худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.