Глава Marvel обсудил с Тэроном Эджертоном возможность сыграть Росомаху

Одним из тех, кому прочат роль супергероя Росомахи после того, как Хью Джекман ушел с поста, является 32-летний актер Тэрон Эджертон, звезда фильмов «Kingsman: Секретная служба» и «Рокетмен».

В новом интервью молодой человек признался, что у него была встреча с главой студии Marvel Кевином Файги, и они как раз обсуждали роль Росомахи. Естественно, актер не стал раскрывать, удалось ли ему договориться о том, чтобы сыграть мутанта с металлическими когтями, но сказал следующее.