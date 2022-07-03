Глава Marvel обсудил с Тэроном Эджертоном возможность сыграть Росомаху

Одним из тех, кому прочат роль супергероя Росомахи после того, как Хью Джекман ушел с поста, является 32-летний актер Тэрон Эджертон, звезда фильмов «Kingsman: Секретная служба» и «Рокетмен».
В новом интервью молодой человек признался, что у него была встреча с главой студии Marvel Кевином Файги, и они как раз обсуждали роль Росомахи. Естественно, актер не стал раскрывать, удалось ли ему договориться о том, чтобы сыграть мутанта с металлическими когтями, но сказал следующее.
«Я был бы взволнован, но я бы также и опасался, потому что Хью настолько связан с этой ролью, что я задаюсь вопросом, насколько сложно это будет для кого-то другого, - цитирует Эджертона издание The New York Times. - Надеюсь, если это действительно произойдет, они дадут мне шанс».
Напомним, ранее слухи о том, что ему достанется роль Росомахи, прокомментировал другой молодой актер – звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф.
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