Глава Marvel обрадовался желанию Райана Гослинга сыграть супергероя

Глава студии Marvel Кевин Файги оценил желание актера Райана Гослинга сыграть в кино героя комиксов Призрачного гонщика.

«Если Райан хочет быть Призрачным гонщиком, то я только за. Райан потрясающий. Я бы хотел найти ему место в нашей киновселенной. Он переодевается Кеном (для фильма «Барби» - Прим. авт.) и получает больше упоминаний в прессе, чем любой крупный предстоящий фильм», - ответил известный продюсер на вопрос MTV News.

При этом он не поверил и несколько раз переспросил журналиста, действительно ли звезда нового боевика «Серый человек» заинтересовался кинокомиксами.

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Напомним, в Голливуде ходил слух, что Гослинг упорно отбивается от ролей в супергеройских фильмах. Но на днях 41-летний актер признался тому же изданию, что есть персонаж из комиксов Marvel, которого он хотел бы сыграть. И это Призрачных гонщик, ранее исполненный в кино Николасом Кейджем.