Глава Marvel обрадовался желанию Райана Гослинга сыграть супергероя

На днях актер признался, какого героя из комиксов он согласился бы воплотить на экране.
Райан Гослинг

Карьера Райана Гослинга явно на взлете. Фото: Global Look Press

Глава студии Marvel Кевин Файги оценил желание актера Райана Гослинга сыграть в кино героя комиксов Призрачного гонщика.

«Если Райан хочет быть Призрачным гонщиком, то я только за. Райан потрясающий. Я бы хотел найти ему место в нашей киновселенной. Он переодевается Кеном (для фильма «Барби» - Прим. авт.) и получает больше упоминаний в прессе, чем любой крупный предстоящий фильм», - ответил известный продюсер на вопрос MTV News.

При этом он не поверил и несколько раз переспросил журналиста, действительно ли звезда нового боевика «Серый человек» заинтересовался кинокомиксами.

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Напомним, в Голливуде ходил слух, что Гослинг упорно отбивается от ролей в супергеройских фильмах. Но на днях 41-летний актер признался тому же изданию, что есть персонаж из комиксов Marvel, которого он хотел бы сыграть. И это Призрачных гонщик, ранее исполненный в кино Николасом Кейджем.

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