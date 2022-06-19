Гай Ричи снимет киноадаптацию «Геркулеса» для Disney

Компания Disney продолжает выпускать киноверсии своих культовых мультфильмов. После успеха «Аладдина» 2019 года настала пора экранизировать диснеевского Геркулеса. Оба этих проекта объединяет фигура режиссера - над греческим мифом в американской обработке будет трудится неподражаемый Гай Ричи.

Мастер криминальных комедий ранее выпустил киноадаптацию «Аладдина», а в скором времени возьмется снять игровой фильм-мюзикл по анимационной картине «Геркулес» 1997 года.

Напомним, мультфильм рассказывает историю сына Зевса, выросшего среди людей и решившегося стать героем. Но молодому силачу противостоит бог загробного царства Аид, который мечтает сам занять трон Олимпа. Геркулесу предстоит совершить немало подвигов, прежде чем он поймет, что герой – это не только мускулы и несокрушимое тело.

Как сообщает издание Deadline, проект находится на стадии поиска сценаристов. Продюсированием займется компания братьев Руссов, снявших финальных «Мстителей».

Смотрите также