Фильмы отказавшихся от российских зрителей голливудских студий в кино крутить не будут

Правительство России поможет отечественным кинотеатрам деньгами, но откажет в легализации проката голливудских фильмов. Скорее всего, ждать финансовом помощи большим экранам стоит к концу 2022 года или, что более вероятно, к начало 2023-го.
Инициативу Ассоциации владельцев кинотеатров по прокату западных блокбастеров без договора, но с обязательной последующей выплатой вознаграждения голливудским студиям, российские чиновники отвергли.
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Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на свои источники. Данная новость означает, что картины ушедших из России киностудий Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal и Paramount легально показываться в наших кинотеатрах не будут. По крайней мере, пока упомянутые компании официально не возобновят свою деятельность в РФ.