Фильмы отказавшихся от российских зрителей голливудских студий в кино крутить не будут

Правительство России поможет отечественным кинотеатрам деньгами, но откажет в легализации проката голливудских фильмов. Скорее всего, ждать финансовом помощи большим экранам стоит к концу 2022 года или, что более вероятно, к начало 2023-го.

Инициативу Ассоциации владельцев кинотеатров по прокату западных блокбастеров без договора, но с обязательной последующей выплатой вознаграждения голливудским студиям, российские чиновники отвергли.