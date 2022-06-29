Фильм про спасение футбольной команды из пещеры обзавелся трейлером с голливудскими звездами

28 июня стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер фильма Thirteen Lives («Тринадцать жизней»). Картина была анонсирована в 2020 году как экранизация реальной истории про спасение подростков в Таиланде.

В 2018-м юношеская футбольная команда попала в ловушку в пещере, затопленной дождевой водой. Для спасения была развернута масштабная операция с водолазами. Всех детей благополучно доставили на поверхность, но один из дайверов погиб.