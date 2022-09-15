Фильм «Довод» Кристофера Нолана покажет канал ТНТ

Вечером 15 сентября канал ТНТ покажет научно-фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана.

Фильм рассказывает об агенте ЦРУ, который становится свидетелем инверсии времени — феномена, когда события начинают идти задом наперед. Один раз эта «магия» спасает ему жизнь, но теперь он должен снова воспользоваться ею, чтобы остановить уничтожение мира.

Идею этого фильма режиссер Кристофер Нолан вынашивал целых 20 лет, и поначалу проект был почти секретным. Так, Роберту Паттинсону, сыгравшему напарника главного героя, впервые дали почитать сценарий в запертой комнате на студии Warner Bros. Интересно также, что большинство сцен картины сняты без использования компьютерной графики. В том числе был по-настоящему разрушен «Боинг», купленный как раз для этой цели. Бюджет проекта составил 200 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих в истории фильмов, не являющихся частью франшизы.