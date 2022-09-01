Фантастический триллер «Преступления будущего» и другие премьеры недели

«Преступления будущего» (оригинальное название - Crimes of the Future), 2022, Канада, фантастика

Режиссер: Дэвид Кроненберг. В ролях: Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт.

В российском прокате с 1 сентября.

Приятная новость - в будущем человечество перестанет чувствовать боль и забудет об инфекциях (о ковиде в том числе). Но есть и неприятные моменты - люди будут регулярно обнаруживать у себя определенные отклонения в виде невесть откуда взявшихся непонятных органов. Правда, в силу отсутствия боли эти органы можно будет вырезать без наркоза и даже превратить этот процесс в шоу.

Казалось бы, живи и радуйся, но даже в идеальном обществе найдется горстка экстремалов, жаждущих все разрушить, ну а потом, если повезет, на руинах что-нибудь да построить. В данном случае бунтари пытаются вырастить новую породу людей, способных питаться пластиком, - многие на подобную диету уже перешли, ну а появление первого ребенка с врожденным умением переваривать пластмассу становится событием уникальным и грозящим революцией.

Культовый канадский режиссер Дэвид Кроненберг всегда с живейшим интересом изучал возможности человеческого тела, и зачастую - например, в «Мухе» или «Автокатастрофе» - эти исследования получались весьма эффектными. Забавно, что при этом многие специалисты лучшим фильмом 79-летнего постановщика считают камерную криминальную драму «История насилия», в нашем прокате получившую название «Оправданная жестокость».

Фильм действительно был довольно жесток, но на фоне прочих творений Кроненберга несколько свернутых шей и сломанных носов выглядели совершенно невинно. В «Преступлениях будущего» классик вновь подключает тяжелую артиллерию, ежесекундно вываливая на экран человеческие потроха и смакуя их долгим операторским взглядом.

Оправданна ли в данном случае подобная жестокость - вопрос спорный. Мы, конечно, помним, что искусство требует жертв, но нельзя забывать и о том, что описанное Кроненбергом будущее еще не наступило и способности чувствовать боль зритель пока не потерял.

«Турбозавры, вперед!», 2022, Россия, анимационный