«Фантастическая четверка» и еще две части «Мстителей»: Marvel раскрыла свои планы на 2023-2025 годы

Студия Marvel объявила о скором начале пятой фазы своей супергеройской киновселенной. Она начнется сразу после фильма «Черная пантера: Ваканда навеки», который выйдет в конце 2022 года.

Итак, в 2023 году зрителей ждут кинокомиксы «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи галактики - 3», «Железное сердце» и новая версия «Блейда», а также сериалы «Тайное вторжение», «Эхо», «Марвелы» и второй сезон «Локи». Затем стоит ждать еще один фильм про Капитана Америка и еще один сериал про Сорвиголову.

А затем наступит шестая фаза, которая начнется с долгожданного фильма про Фантастическую четверку (ноябрь 2024 года). Это будет уже третья экранизация комиксов о знаменитой команде ученых, получивших суперспособности.

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В той же фазе зрители увидят еще два фильма о Мстителях, правда, с совершенно другим составом защитников Земли. Первая с подзаголовком «Династия Канга» запланирована на май 2025-го, а вторая - «Секретные войны» - на ноябрь того же года.