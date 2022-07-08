«Эти люди ошибались»: окружение Кристиана Бейла не верило, что можно снять серьезный фильм о Бэтмене

В 2005 году актер Кристиан Бейл и режиссер Кристофер Нолан сумели доказать, что кинокомиксы могут быть серьезным кино. Тогда они выпустили фильма «Бэтмен: Начало», а в 2008-м окончательно утвердили эту тенденцию блокбастером «Темный рыцарь».

В новом интервью Бейл, который недавно сыграл злодея в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром», высказался о том, что его фильмы про Бэтмена явно помогли киновселенной Marvel стать большой и серьезной франшизой. Ведь он в свое время задал тренд на то, что герои комиксов — это не только ребята в маскарадных костюмах, но и глубокие, чувствующие личности.

Хотя, когда фильмы Нолана были только в разработке, никто из окружения актера не верил, что о Бэтмене можно снять кино без юмора.

«Я говорил людям, что мы собираемся сделать Бэтмена, но отнеситесь к нему серьезно. У меня было множество знакомых, которые смеялись надо мной и просто говорили: «Ну, это просто не сработает», — поделился Бейл из изданием The Washington Post. — И теперь так замечательно быть частью трилогии, доказывающей, что эти люди ошибались».

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Напомним, что фильм «Темный рыцарь» открыл дорогу таким проектам, как «Джокер» с Хоакином Фениксом и новым «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном.

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