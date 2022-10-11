Эркюль Пуаро вернется в новом фильме после «Смерти на Ниле»

Экранизации романов Агаты Кристи об Эркюле Пуаро продолжаются. Появилась информация, что после детективов «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле» киношники принялись за книгу «Вечеринка в Хеллоуин» 1969 года. Правда, третий фильм получит название A Haunting in Venice («Призраки в Венеции»).
Студия 20th Century и режиссер Кеннет Брана возвращаются к работе. Последний вновь сыграет талантливого детектива Эркюля Пуаро и соберет вокруг себя звездный актерский состав.
Уже заявлены такие артисты, как Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Тина Фей («Экзамен для двоих») и Келли Райлли («Райское озеро»).
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Съемки должны символично начаться в Хеллоуин – 31 октября 2022 года. Картина описывается как «тревожный сверхъестественный триллер».
«Будучи на пенсии и живя в добровольном изгнании в самом гламурном городе мира, Пуаро неохотно посещает сеанс в разрушающемся палаццо с привидениями. Когда одного из гостей убивают, детектив оказывается в зловещем мире теней и тайн», — цитирует анонс студии издание The Hollywood Reporter.
В книге сюжет завертелся вокруг 13-летней девочки, которая утверждает, что некогда стала свидетельницей убийства. И вот на Хеллоуин ее находят мертвой в ванне с яблоками.