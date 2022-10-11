Эркюль Пуаро вернется в новом фильме после «Смерти на Ниле»

Экранизации романов Агаты Кристи об Эркюле Пуаро продолжаются. Появилась информация, что после детективов «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле» киношники принялись за книгу «Вечеринка в Хеллоуин» 1969 года. Правда, третий фильм получит название A Haunting in Venice («Призраки в Венеции»).

Студия 20th Century и режиссер Кеннет Брана возвращаются к работе. Последний вновь сыграет талантливого детектива Эркюля Пуаро и соберет вокруг себя звездный актерский состав.

Уже заявлены такие артисты, как Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Тина Фей («Экзамен для двоих») и Келли Райлли («Райское озеро»).

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