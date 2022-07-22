Эпично и зрелищно, как «Властелин колец»: вышел трейлер фильма «Подземелья и драконы»

В 2023 году выйдет новое фэнтези. Точнее, хорошо забытое старое.
«Подземелья и драконы»

«Подземелья и драконы». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2023 года

Кинокомпания Paramount выпустила первый трейлер новой экранизации культовой настольной игры «Подземелья и драконы» с Крисом Пайном в главной роли.

Но главное достоинство нового фэнтези-фильма кроется не в актерском составе и даже не в легендарности первоисточника. Вы только посмотрите на этот мир, полный магией, драконов, оборотней и эпических пейзажей. Зрители не видели столько чудес со времен «Властелина колец»!

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О сюжете мало что известно, но, судя по трейлеру, герой Криса Пайна – не рыцарь и не маг, а обычный вор, который хочет отомстить своему бывшему коллеге по ремеслу. Для миссии ему потребуется команда из выдающихся бойцов. Немного времени на сбор – и вперед к эпическим приключениям!

В картине также снялись Мишель Родригес, Хью Грант, Хлоя Коулман и другие актеры. Премьера запланирована на 3 марта 2023 года.

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