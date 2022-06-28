Эмма Робертс присоединится к Дакоте Джонсон на съемках кинокомикса «Мадам Паутина»

Новый фильм из вселенной Человека-паука «Мадам Паутина» становится все более звездным. Ранее сообщалось, что главную роль исполнит Дакота Джонсон, а еще одной актрисой проекта станет звезда «Эйфории» Сидни Суини.

Теперь журналистам стало известно о присоединении к кастингу 31-летней Эммы Робертс («Мы — Миллеры», «Нерв», «Королевы крика»). Какую именно роль она сыграет, пока не известно. Для племянницы Джулии Робертс это будет первый опыт съемок в кинокомиксах.

Как сообщает издание Deadline, в проекте студии Sony также задействованы молодые актрисы Селеста О’Коннор («Охотники за привидениями: Наследники») и Изабела Мерсед («Дора и затерянный город»).

Напомним, по комиксам, Мадам Паутина — не супергероиня, а медиум, направляющий Человека-паука в его приключениях по мультивселенной. Женщина прикована к системе жизнеобеспечения, но вряд ли Дакоту Джонсон заставят играть инвалида. Скорее всего, это будет предыстория персонажа, наполненная некоторым количеством экшена.

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