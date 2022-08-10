«Единственная умная вещь в карьере»: Джейн Фонда призналась, что Дженнифер Лопес вернула ее в кино

Культовая голливудская актриса Джейн Фонда в 90-е годы почти нигде не снималась. Она хотела, чтобы зрители запомнили ее молодой, и после 50 решила уйти из кино.
Лишь в 2005 году вышла комедийная мелодрама «Если свекровь — монстр», в которой главную роль сыграла Дженнифер Лопес, а Фонда стала ее свекровью. Критики высмеяли этот фильм, но, как ни странно, после него карьера возрастной актрисы снова пошла в гору. Она снялась еще в дюжине картин, среди которых два сериала и ставший знаменитым «Книжный клуб».
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Сегодня 84-летняя Джейн считает, что именно партнерство с Джей Ло воскресило ее актерскую карьеру. В новом интервью она отметила, что комедия про свекровь была «единственной умной вещью» в ее профессиональной судьбе.
«Самой большой удачей было получить роль в «Если свекровь — монстр» в тот момент моей карьеры, когда я не работала актрисой в течение пятнадцати или более лет. Там снималась Дженнифер Лопес, и это было отличное возвращение для меня. Мне было почти 65 лет, когда я неожиданно получила этот сценарий», - рассказала Фонда изданию The Mirror.
«Это была единственная умная вещь в карьере, которую я когда-либо делала. Я подумала: «Люди придут в кино, чтобы увидеть Джей Ло, но они заново откроют для себя Фонду». Так и случилось».
Добавим, что в этом году актриса снимает сиквел «Книжного клуба». Ей 84, но бросать кино Джейн не собирается.