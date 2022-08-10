«Единственная умная вещь в карьере»: Джейн Фонда призналась, что Дженнифер Лопес вернула ее в кино

Культовая голливудская актриса Джейн Фонда в 90-е годы почти нигде не снималась. Она хотела, чтобы зрители запомнили ее молодой, и после 50 решила уйти из кино.

Лишь в 2005 году вышла комедийная мелодрама «Если свекровь — монстр», в которой главную роль сыграла Дженнифер Лопес, а Фонда стала ее свекровью. Критики высмеяли этот фильм, но, как ни странно, после него карьера возрастной актрисы снова пошла в гору. Она снялась еще в дюжине картин, среди которых два сериала и ставший знаменитым «Книжный клуб».