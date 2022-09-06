Джордж Клуни возмутил жену количеством дублей сцены поцелуя с Джулией Робертс в новом фильме

Этой осенью на западе выйдет новый ромком Джорджа Клуни и Джулии Робертс «Билет в рай» (Ticket to Paradise). Давние партнеры и друзья снова сыграли влюбленных, только теперь уже разведенную пару, стремящуюся образумить свою дочь.

И, конечно же, у них есть поцелуй в кадре. В новом интервью 61-летний Джордж и 54-летняя Джулия рассказали, сколько дублей им понадобилось, чтобы снять эту романтическую сцену. Они пошутили, что снимали свой поцелуй «около шести месяцев».