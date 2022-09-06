Джордж Клуни возмутил жену количеством дублей сцены поцелуя с Джулией Робертс в новом фильме

Актерский дуэт пытался поцеловаться несколько десятков раз.
Джордж Клуни и Джулия Робертс

Джордж Клуни и Джулия Робертс в фильме «Билет в рай». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

Этой осенью на западе выйдет новый ромком Джорджа Клуни и Джулии Робертс «Билет в рай» (Ticket to Paradise). Давние партнеры и друзья снова сыграли влюбленных, только теперь уже разведенную пару, стремящуюся образумить свою дочь.

И, конечно же, у них есть поцелуй в кадре. В новом интервью 61-летний Джордж и 54-летняя Джулия рассказали, сколько дублей им понадобилось, чтобы снять эту романтическую сцену. Они пошутили, что снимали свой поцелуй «около шести месяцев».

«Я сказал своей жене, что потребовалось 80 дублей, — цитирует Клуни издание The New York Times. - «Она такая: «Какого черта?!»

«Потребовалось 79 дублей, в которых мы смеемся, а затем один дубль, в котором мы целуемся», - пояснила Робертс.

«Ну, мы должны были сделать это правильно», — закончил ее партнер.

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Напомним, ранее актерский дуэт появился в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена», «Финансовый монстр» и «Признания опасного человека».

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