Джонни Депп может вернуться к своей роли в «Фантастических тварях»

Восстановив свое доброе имя, Джонни Депп может вернуться к роли темного мага в кинофраншизу «Фантастические твари». Об этом упомянул датский актер Мадс Миккельсен, который заменил звезду «Пиратов Карибского моря» на данном поприще.

На днях Миккельсен выступал на кинофестивале в Сараево и рассказывал о том, как трудно было заменить своего коллегу в роли Геллерта Грин-де-Вальда.

«Я большой поклонник Джонни. Я думаю, что он потрясающий актер, я думаю, что он проделал фантастическую работу. Я никак не мог просто скопировать его, потому что там так много от него. Это было бы творческим самоубийством. Так что нам нужно было придумать что-то другое, что-то мое, и построить мост между ним и мной. Так что да, эта задача пугала. Его поклонники были очень, очень милыми, но в то же время очень упрямыми. Я не слишком много общался с ними, но мог понять, почему их сердца разбиты», — цитирует Мадса издание Deadline.

И в этой речи 56-летний актер обмолвился о том, что его опальный коллега может вернуться к своей изначальной роли в «Фантастических тварях».