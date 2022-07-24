Джон Уик вернулся в тизере четвертой части боевика

23 июля кинокомпания Lionsgate поделилась тизером четвертого фильма из франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом. В ролике появились Лоренс Фишберн, Хироюки Санада и другие звезды боевиков.
По сюжету картины, Джон Уик продолжит сражаться с самыми смертоносными киллерами. Цена за голову непобедимого героя постоянно растет, и ему приходится искать доставать из-под земли самых влиятельных игроков преступного мира - от Нью-Йорка до Парижа, от Осаки до Берлина.
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Четвертая часть должна была выйти еще в мае 2021 года, но из-за пандемии релиз был отложен несколько раз. Новая дата выхода – 24 марта 2023 года.
Добавим, что это будет еще не финальный фильм о Джоне Уике. К тому же, у него запланирован спин-офф.