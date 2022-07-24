Джон Уик вернулся в тизере четвертой части боевика

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Четвертая часть должна была выйти еще в мае 2021 года, но из-за пандемии релиз был отложен несколько раз. Новая дата выхода – 24 марта 2023 года.

Добавим, что это будет еще не финальный фильм о Джоне Уике. К тому же, у него запланирован спин-офф.