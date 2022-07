Джон Уик был придуман, как 75-летний старик, но Киану Ривз все изменил

Киану Ривз вполне мог не получить роль Джона Уика, потому что персонажа изначально планировалось сделать 75-летним стариком.

19 июля в Америке вышла книга «Им не следовало убивать его собаку» (They shouldn't have killed his dog), в которой рассказывается история создания популярной кинофраншизы про киллеров. В ней сценарист Дерек Кольстад поведал, что изначально писал сюжет под названием «Презрение» (Scorn). И его жаждущий мести главный герой был мужчиной в годах, который вышел на пенсию за 25 лет до начала истории.

Продюсеры думали, что для такого боевика подойдут звезды постарше, Клинт Иствуд или Харрисон Форд, например. Но выбор пал на другого мастера экшенов – Киану Ривза, который в тот момент как раз переживал спад в карьере. Все понимали, что звезде «Матрицы» далеко до 75, но актеру очень понравился сценарий, и автор не смог ему отказать.