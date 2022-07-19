Джон Уик был придуман, как 75-летний старик, но Киану Ривз все изменил

Киану Ривз вполне мог не получить роль Джона Уика, потому что персонажа изначально планировалось сделать 75-летним стариком.
19 июля в Америке вышла книга «Им не следовало убивать его собаку» (They shouldn't have killed his dog), в которой рассказывается история создания популярной кинофраншизы про киллеров. В ней сценарист Дерек Кольстад поведал, что изначально писал сюжет под названием «Презрение» (Scorn). И его жаждущий мести главный герой был мужчиной в годах, который вышел на пенсию за 25 лет до начала истории.
Продюсеры думали, что для такого боевика подойдут звезды постарше, Клинт Иствуд или Харрисон Форд, например. Но выбор пал на другого мастера экшенов – Киану Ривза, который в тот момент как раз переживал спад в карьере. Все понимали, что звезде «Матрицы» далеко до 75, но актеру очень понравился сценарий, и автор не смог ему отказать.
«Мы говорили о разных актерах, но именно Киану Ривз — ненасытный читатель сценариев, он читает все, что попадется ему в руки, — вцепился в эту историю своими когтями и сделал ее своей», — цитирует Колстада издание Entertainment Weekly.
«Мы все согласились с потенциалом проекта. В нем есть этот персонаж Джон Уик, но затем вы получаете сочетание реального и подпольного миров. Это обитель воров, у которых есть свой кодекс чести. Это эмоциональная связь с Джоном Уиком, который скорбит, который потерял любовь всей своей жизни и имеет мифическое темное прошлое. И мне понравилась миссия, в которой он идет, чтобы восстановить свою жизнь. И мир, через который он проходит, чтобы сделать это», - прокомментировал Ривз.
Другие истории из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В итоге главного героя «слегка» омолодили (с 75 до 35 лет) и не прогадали. С Киану эта история стала невероятно популярной и разрослась в большую франшизу. Первый фильм, вышедший в 2014 году, окупился более чем в четыре раза.