Джоди Комер и Бенедикт Камбербэтч снимаются в триллере про затопленный Лондон

Звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер снимается вместе Бенедиктом Камбербэтчем и Марком Стронгом в новом апокалипсическом триллере The end we start from («Конец, с которого мы начинаем»). Производство картины началось в Лондоне.
Картина основана на романе британской писательницы Меган Хантер. Это будет история о наводнении, поглотившем английскую столицу. На фоне этой катастрофы беременная женщина проходит ряд тяжелых испытаний и рожает ребенка. Фильм анонсируется как «мощный» и «обнадеживающий».
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Издание Deadline сообщает, что Камбербэтч, Комер и Стронг также являются исполнительными продюсерами проекта. Режиссером выступает создательница сериала Netflix «Реквием» 2018 года Махалия Бело.