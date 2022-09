Джоди Комер и Бенедикт Камбербэтч снимаются в триллере про затопленный Лондон

Звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер снимается вместе Бенедиктом Камбербэтчем и Марком Стронгом в новом апокалипсическом триллере The end we start from («Конец, с которого мы начинаем»). Производство картины началось в Лондоне.

Картина основана на романе британской писательницы Меган Хантер. Это будет история о наводнении, поглотившем английскую столицу. На фоне этой катастрофы беременная женщина проходит ряд тяжелых испытаний и рожает ребенка. Фильм анонсируется как «мощный» и «обнадеживающий».