Джеймс Кэмерон козырнул прибылью «Титаника», когда ему хотели сократить «Аватар»

«Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 года стал кассовой бомбой и самым финансово успешным фильмом в истории кино. Однако, когда именитый постановщик ваял свое фантастическое творение, ему приходилось защищать собственные идеи от студии 20th Century Fox. Как это было, он рассказал в новом интервью.

«В то время я чувствовал, что мы расходимся в некоторых вещах. Например, студия посчитала, что фильм должен быть короче и что в нем слишком много полетов на икранах (ездовые животные народа На’ви по сюжету. — Прим. авт.). А в итоге оказалось, это то, что больше всего понравилось публике с точки зрения нашего экзитпола и сбора данных», — рассказал Кэмерон изданию The New York Times.

«И тогда я просто провел линию на песке и сказал: «Знаете что? Я снял «Титаник». Откуда это здание, в котором мы сейчас встречаемся, этот новый комплекс за полмиллиарда долларов на вашем участке? «Титаник» заплатил за него, так что я могу сделать это».

А после меня поблагодарили. Я чувствую, что моя работа заключается в защите их инвестиций, часто вопреки их собственным суждениям. Пока я защищаю их инвестиции, мне все прощается».