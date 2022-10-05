Дженнифер Лопес выходит замуж с дробовиком наперевес в фильме «Моя пиратская свадьба»

4 октября видеосервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер романтического боевика Shotgun Wedding («Моя пиратская свадьба») с Дженнифер Лопес в главной роли. Того самого, в котором певица снималась, когда принимала решение расстаться с бейсболистом Алексом Родригесом.

По сюжету, пара организовала свадьбу мечты на тропическом острове, но перед самым ответственным днем у жениха и невесты начинаются разногласия. Но так ли страшны эти семейные ссоры на фоне того, что торжество сорвали бандиты, взявшие в заложники всех родственников? Главным героям предстоит в буквальном смысле отбить свои семьи в опасной схватке и при этом не поубивать друг друга. Совет да любовь!