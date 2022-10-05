Дженнифер Лопес уничтожила 28 свадебных платьев на съемках нового боевика

Вы уже посмотрели трейлер нового фильма с Дженнифер Лопес «Моя пиратская свадьба»? В нем героиня певицы выходит замуж, но на свадебное торжество нападают бандиты, и нежной невесте приходится буквально перевоплотиться в героиню боевиков, чтобы спасти своих родственников.

Белое платье при этом ожидаемо оказалось разорвано на тряпки, промокло, испачкалось и так далее. В пресс-релизе к опубликованному трейлеру говорится, что для съемок картины было сшито 28 одинаковых свадебных нарядов, которые затем «уничтожались» на съемочной площадке.

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