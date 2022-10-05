Дженнифер Лопес уничтожила 28 свадебных платьев на съемках нового боевика

Весь этот гардероб был специально сшит для певицы и ее новой роли.
«Моя пиратская свадьба»

Дженнифер Лопес в боевике «Моя пиратская свадьба». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2023 года

Вы уже посмотрели трейлер нового фильма с Дженнифер Лопес «Моя пиратская свадьба»? В нем героиня певицы выходит замуж, но на свадебное торжество нападают бандиты, и нежной невесте приходится буквально перевоплотиться в героиню боевиков, чтобы спасти своих родственников.

Белое платье при этом ожидаемо оказалось разорвано на тряпки, промокло, испачкалось и так далее. В пресс-релизе к опубликованному трейлеру говорится, что для съемок картины было сшито 28 одинаковых свадебных нарядов, которые затем «уничтожались» на съемочной площадке.

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Художник по костюмам проекта сотрудничал со свадебным брендом Galia Lahav.

«Для этого высокооктанового комедийного боевика потребовались десятки копий одного и того же платья. По мере того, как история превращается из идеальной свадьбы в уморительное хаотичное приключение, то же самое происходит и с великолепным свадебным платьем героини», — говорит представитель бренда.

Он отметил, что 28 одинаковых нарядов были пошиты всего за месяц. Платья были спроектированы специально, чтобы их можно было легко разорвать и превратить в «униформу, подходящую для гламурной героини боевиков».

В трейлере видно, как наряд Джей Ло постепенно превращается из платья с открытыми плечами и длинными рукавами в потрепанный топ на бретелях, сделанный своими руками.

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