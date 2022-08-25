Дженнифер Лопес станет героиней фантастического фильма от Netflix в духе «Я, робот»

Netflix снимет научно-фантастический триллер с Дженнифер Лопес в главной роли. Картина имеет рабочее название Atlas («Атлас»). Это будет имя главной героини.
Джей Ло сыграет женщину, которая в будущем борется за выживание человечества против боевого искусственного интеллекта, решившего уничтожить всех людей, дабы положить конец их войнам. Чтобы победить, героине придется объединиться с другим ИИ, а она чертовски не хочет доверять компьютерному разуму.
Где-то мы уже видели подобный сюжет – достаточно вспомнить «Терминатора» и фильм «Я, робот». Но Лопес способна внести изюминку в любой, даже самый заезженный сценарий.
Как сообщает издание Deadline, антагониста в картине сыграет звезда кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Режиссером выступит Брэд Пейтон, ранее снявший боевики с Дуэйном Джонсоном «Путешествие-2: Таинственный остров» (2012), «Разлом Сан-Андреас» (2015) и «Рэмпейдж» (2018).
Дата выхода «Атлас» еще не определена.