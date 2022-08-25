Дженнифер Лопес станет героиней фантастического фильма от Netflix в духе «Я, робот»

Netflix снимет научно-фантастический триллер с Дженнифер Лопес в главной роли. Картина имеет рабочее название Atlas («Атлас»). Это будет имя главной героини.

Джей Ло сыграет женщину, которая в будущем борется за выживание человечества против боевого искусственного интеллекта, решившего уничтожить всех людей, дабы положить конец их войнам. Чтобы победить, героине придется объединиться с другим ИИ, а она чертовски не хочет доверять компьютерному разуму.

Где-то мы уже видели подобный сюжет – достаточно вспомнить «Терминатора» и фильм «Я, робот». Но Лопес способна внести изюминку в любой, даже самый заезженный сценарий.