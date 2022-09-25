Дженнифер Лопес крута, как Сара Коннор, в новом боевике «Мать»

24 сентября Netflix опубликовал тизер предстоящего боевика The Mother («Мать») с Дженнифер Лопес в главной роли. Премьера фильма намечена на май 2023 года, и поклонники Джей Ло точно захотят увидеть певицу в этом амплуа.
53-летняя артистка сыграла смертоносную киллершу, которая выходит из укрытия, чтобы защитить свою дочь, которую она бросила много лет назад, пустившись в бега от преследования опасных мужчин.
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Режиссером картины выступила Ники Каро («Удача винодела», «Жена смотрителя зоопарка», «Мулан» 2020 года). Лопес также является сопродюсером фильма. Вместе с ней сыграли Джозеф Файнс («Влюбленный Шекспир»), Омари Хардвик («Команда-А») и Гаэль Гарсиа Берналь («Сука любовь»).