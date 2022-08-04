Джаред Дето сыграет веселое привидение в новом фильме Disney

Джаред Лето и Джейми Ли Кертис присоединились к актерскому составу нового проекта Disney. Кинокомпания решила снять фильм по сюжету одного из аттракционов «Диснейленда» — «Особняка с привидениями» (Haunted Mansion).

50-летний Лето сыграет призрака из шляпной коробки, а 63-летняя Кертис — мадам Леоту, экстрасенса, чья голова в хрустальном шаре встречает посетителей аттракциона. Также в проекте задействованы Оуэн Уилсон, Дэнни Де Вито и Тиффани Хэддиш.

Об этом сообщает издание Entertainment Weekly, раскрывая предварительный сюжет картины. Одинокая мать въезжает в купленный ею особняк и обнаруживает там свору веселых привидений, которых ей предстоит изгнать.