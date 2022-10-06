Драма «Пассажиры ночи» и другие премьеры недели

«Пассажиры ночи» (оригинальное название - Les passagers de la nuit), 2022, Франция, драма

Режиссер: Микаэль Херс. В ролях: Шарлотта Генсбур, Эммануэль Беар и др.

В российском прокате с 6 октября.

Париж середины 80-х охвачен протестами и митингами, но Элизабет, изящной даме под пятьдесят, не до политики: ее с детьми, дочкой и сыном подросткового возраста, внезапно бросил муж, и женщине надо теперь как-то выбираться сразу из двух ям - психологической и финансовой. Элизабет устраивается на работу: отныне она трудится на радиостанции в популярном шоу «Пассажиры ночи», принимая звонки слушателей.

Однажды в студию приходит симпатичная юная провинциалка, сбежавшая от отца-садиста и захотевшая рассказать в эфире свою историю. Понимая, что девушке негде жить, Элизабет приглашает ее в свою квартиру.

27 лет назад в России был снят фильм «Все будет хорошо», название которого в точности соответствовало содержанию - зрителям подробно и довольно бесхитростно объясняли, почему всех ждет хеппи-энд и каким именно он будет. Для невзыскательных 90-х такая простота казалась простительной, но, увы, и спустя почти 30 лет наши киношники нет-нет да и снимут что-нибудь подобное, на полном серьезе выписывая рецепт счастья по схеме «большая тачка плюс большие бабки плюс большая любовь».

Скромная французская картина никаких рецептов не предлагает и уж точно не пытается общаться с аудиторией с прямолинейностью прапорщика - здесь все спокойно, на полутонах, с героями вроде бы ничего толком и не происходит. Однако кажется, что именно эти пассажиры (а не те, кому на пальцах объяснили, что «все будет хорошо») двигаются в правильном направлении.

«Битва на озере 2» (оригинальное название - Zhang jin hu zhi shui men qiao), 2022, Китай, боевик