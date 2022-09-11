Disney выпустит еще один трехмерный анимационный фильм «Король лев»

Вам понравился анимированный фильм «Король лев» 2019 года? Когда картина нравится зрителям, ее не оставляют без продолжения.

10 сентября студия Disney объявила о еще одном трехмерном релизе из франшизы «Король лев» под названием «Муфаса». Он выйдет в 2024 году и, очевидно, будет являться приквелом истории о Симбе. А конкретно – расскажет о жизни его отца.

Ожидается, что такие персонажи, как Рафики, Тимон и Пумба тоже отметятся в картине. Как и первая часть, она будет снята в стиле фотореалистичной компьютерной анимации. То есть. все животные будут выглядеть, как настоящие.