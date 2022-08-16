Десятая «Пила» выйдет к Хеллоуину 2023 года и будет снята в духе шестой части

Хоррор-франшиза «Пила» отметилась девятью фильмами, последний под названием «Пила: Спираль» вышел в 2021 году. Но в планах у киношников есть еще и десятая часть, которая пока не имеет заголовка.
Зато известны другие детали: дата премьеры намечена на 27 октября 2023 года (к Хеллоуину), а режиссером выступит Кевин Гройтерт. Он был монтажером первых пяти «Пил», а также режиссером шестой и седьмой, участвовал в создании восьмой и десятой.
Киностудии Lionsgate и Twisted Pictures снова взялись за эту серию, хотя персонажей и сюжет десятой части пока держат в секрете.
«Мы прислушались к тому, о чем просили фанаты, и усердно работаем над созданием фильма, который понравится как поклонникам «Пилы», так и любителям ужасов. Частью этого является передача бразд правления Кевину Гротерту, режиссеру «Пилы-6», которая до сих пор остается одной из самых любимых фанатами во всей серии», — цитирует портал Bloody Disgusting продюсеров фильма Марка Бурга и Орена Коулса.
Более подробную информацию обещают опубликовать в ближайшее время.