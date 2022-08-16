Десятая «Пила» выйдет к Хеллоуину 2023 года и будет снята в духе шестой части

Хоррор-франшиза «Пила» отметилась девятью фильмами, последний под названием «Пила: Спираль» вышел в 2021 году. Но в планах у киношников есть еще и десятая часть, которая пока не имеет заголовка.

Зато известны другие детали: дата премьеры намечена на 27 октября 2023 года (к Хеллоуину), а режиссером выступит Кевин Гройтерт. Он был монтажером первых пяти «Пил», а также режиссером шестой и седьмой, участвовал в создании восьмой и десятой.

Киностудии Lionsgate и Twisted Pictures снова взялись за эту серию, хотя персонажей и сюжет десятой части пока держат в секрете.