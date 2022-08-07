Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в зрелищном историческом фильме

Вспоминаем школьную программу: чем известен Фернан Магеллан? Правильно! Это мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие. Правда, не доживший до конца собственной экспедиции.
Голливуд собирается экранизировать его историю, и на главную роль приглашен 78-летний Дэнни Трехо.
Речь идет об исторической эпопее «1521». Фильм расскажет о битве при Мактане, когда коренное население Филиппин выступило против испанских захватчиков под командованием Магеллана. Собственно, в этом сражении знаменитый мореплаватель и нашел свой конец.
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Как сообщает издание Variety, съемки должны начаться на Филиппинах в августе текущего года. Актер Майкл Копон (сериал «Могучие Рейнджеры», «Царь скорпионов 2: Восхождение воина») сыграет вождя племени аборигенов, который выступил против Магеллана и одолел его.
В сюжете картины будет и любовная линия – между филиппинской принцессой и личным переводчиком испанского завоевателя. Ждем очень красивый фильм в духе «Варяга».