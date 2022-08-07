Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в зрелищном историческом фильме

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Как сообщает издание Variety, съемки должны начаться на Филиппинах в августе текущего года. Актер Майкл Копон (сериал «Могучие Рейнджеры», «Царь скорпионов 2: Восхождение воина») сыграет вождя племени аборигенов, который выступил против Магеллана и одолел его.

В сюжете картины будет и любовная линия – между филиппинской принцессой и личным переводчиком испанского завоевателя. Ждем очень красивый фильм в духе «Варяга».