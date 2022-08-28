Дэнни Де Вито сравнил своего Пингвина из DC с персонажем Колина Фаррелла

И сказал правду о своем молодом коллеге.
Пингвин

Пингвины Де Вито и Фаррелла. Фото: кадр из фильма «Бэтмен возвращается» 1992 года / студия Warner Bros

В новом фильме «Бэтмен» 2022 года роль злодея Пингвина досталась актеру Колину Фарреллу. А что насчет его работы думает старший коллега Дэнни Де Вито, который играл этого персонажа в картине «Бэтмен возвращается» 1992 года?

Недавно 77-летний артист ответил на вопросы с подключенным детектором лжи в проекте издания Vanity Fair. И среди того, о чем спрашивали легенду кино, оказалась свежая роль его более молодого коллеги.

«О, Колин? Я люблю Колина. Он потрясающий парень, — сказал Дэнни. - Мой пингвин был лучше».

Детектор лжи подтвердил, что актер не врет.

«Конечно. Это же мое мнение. Он хороший человек, Колин хороший парень», — добавил Де Вито.

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Напомним, что Пингвину Фаррелла собираются дать больше экранного времени – у него появится собственный сериал на HBO Max.

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