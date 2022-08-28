Дэнни Де Вито сравнил своего Пингвина из DC с персонажем Колина Фаррелла

В новом фильме «Бэтмен» 2022 года роль злодея Пингвина досталась актеру Колину Фарреллу. А что насчет его работы думает старший коллега Дэнни Де Вито, который играл этого персонажа в картине «Бэтмен возвращается» 1992 года?

Недавно 77-летний артист ответил на вопросы с подключенным детектором лжи в проекте издания Vanity Fair. И среди того, о чем спрашивали легенду кино, оказалась свежая роль его более молодого коллеги.

«О, Колин? Я люблю Колина. Он потрясающий парень, — сказал Дэнни. - Мой пингвин был лучше».

Детектор лжи подтвердил, что актер не врет.