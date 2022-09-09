Дэниел Крейг возвращается: вышел трейлер сиквела «Достать ножи»

8 сентября Netflix опубликовал трейлер продолжения детектива «Достать ножи». Сиквел получил название Glass Onion, что можно перевести как «Монокль».

Детектив в истории остался тот же — Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга. А вот круг подозреваемых у него новый, и все — одиозные личности. По сюжету главный герой отправится в Грецию, где ему буквально придется разгадать ряд головоломок, чтобы найти убийцу. Во второй части снялись Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший, Итан Хоук, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн, Кейт Хадсон и Дэйв Батиста.