Дэниел Крейг возвращается: вышел трейлер сиквела «Достать ножи»

8 сентября Netflix опубликовал трейлер продолжения детектива «Достать ножи». Сиквел получил название Glass Onion, что можно перевести как «Монокль».
Детектив в истории остался тот же — Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга. А вот круг подозреваемых у него новый, и все — одиозные личности. По сюжету главный герой отправится в Грецию, где ему буквально придется разгадать ряд головоломок, чтобы найти убийцу. Во второй части снялись Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший, Итан Хоук, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн, Кейт Хадсон и Дэйв Батиста.
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Мировая премьера сиквела состоится 10 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. В ноябре фильм выйдет в ограниченный прокат в западных странах, а 23 декабря станет доступен на Netflix. Стриминговый сервис, кстати, планирует выпустить два продолжения франшизы «Достать ножи». Следующее — в 2024 году.