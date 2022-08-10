Дайан Китон рассказала, что Аль Пачино не хотели брать на роль в «Крестном отце»

Вы можете представить себе «Крестного отца» без Аль Пачино? А ведь культовый фильм 1972 года вполне мог выйти без этого актера. Такую байку прессе рассказала еще одна звезда картины – 76-летняя Дайан Китон.

По словам актрисы, когда ее саму уже взяли на роль, продюсеры и режиссер Фрэнсис Форд Коппола еще сомневались, кто должен сыграть Майкла Корлеоне.