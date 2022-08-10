Дайан Китон рассказала, что Аль Пачино не хотели брать на роль в «Крестном отце»

Вы можете представить себе «Крестного отца» без Аль Пачино? А ведь культовый фильм 1972 года вполне мог выйти без этого актера. Такую байку прессе рассказала еще одна звезда картины – 76-летняя Дайан Китон.
По словам актрисы, когда ее саму уже взяли на роль, продюсеры и режиссер Фрэнсис Форд Коппола еще сомневались, кто должен сыграть Майкла Корлеоне.
«Никто не хотел Аль Пачино. Они не хотели, чтобы он играл эту роль, а меня уже выбрали. Меня выбрали раньше Аль Пачино в первом «Крестном отце»! Разве это не странно?» — эмоционально вспоминает Китон в интервью изданию ET.
«Они привели его, когда я стояла там, мы вместе отыграли перед продюсерами, и они дали ему работу. Вы можете поверить в это? После того, как он проходил прослушивание ранее, они его не захотели. Что было бы с «Крестным отцом» без Аль Пачино?»
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Стоит ли напоминать, что этот фильм стал культовым и вошел во все списки лучших произведений мирового кино. Кстати, он является третьим в фильмографии актера, так что вполне можно сказать, что на момент кастинга Пачино был малоизвестным, и его вполне могли заменить на кого-то более раскрученного артиста.