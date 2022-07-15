Ченнинг Татум присоединится к Скарлетт Йоханссон в высокобюджетной комедии про полет на Луну

Студия Apple собирается снять высокобюджетный фильм Project Artemis («Проект «Артемида»), но испытывает трудности в подборе участников. В картине должны были сняться звезды Marvel Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон, но в начале лета из-за смены режиссера актер тоже ушел из проекта, и пришлось искать новую мужскую звезду.

Сейчас, чтобы занять место Эванса, ведет переговоры Ченнинг Татум. А постановкой фильма теперь займется сценарист и продюсер супергеройских сериалов Грег Берланти.

Йоханссон же проект не покинет - The Hollywood Reporter сообщает, что она является его продюсером.

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