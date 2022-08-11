«Человек из Торонто» и другие премьеры недели

- «Человек из Торонто» (оригинальное название - The Man from Toronto), 2022, США, комедия.
- Режиссер: Патрик Хьюз. В ролях: Кевин Харт, Вуди Харрельсон и др.
- В российском прокате с 11 августа.
Истории о недотепе, которого все почему-то принимают за человека серьезного и даже опасного, популярны у нас со времен Пьера Ришара и Петрова с Васечкиным (при желании можно копнуть глубже и вспомнить еще и Хлестакова). Не балующий разнообразием сюжетов Голливуд предлагает очередную вариацию на избитую тему: Тэдди, маленький, болтливый и патологически невезучий фитнес-блогер, отправляется с женой на романтический уик-энд - отослав благоверную на спа-процедуры, Тэдди топает в арендованное бунгало, где его уже поджидают отпетые бандюганы.
Естественно, бедолага банально перепутал свой дом с тем, в котором братки должны встретиться с очень крутым товарищем, представляющим таинственную организацию под условным названием «люди из» - из Ванкувера, из Майами, из Токио (есть даже жутковатый мужик из Москвы в исполнении Олега Тактарова). В данном случае на «явочной квартире» ждут человека из Торонто, и именно за него, за легендарного канадского киллера и «решалу», принимают незадачливого Тэдди.
Кевин Харт, считающийся сейчас одним из самых популярных американских комиков, каждым своим фильмом пытается доказать, что он смешнее Эдди Мерфи, Мартина Лоуренса, Криса Такера и прочих чернокожих весельчаков. Получается у него это с переменным успехом и с постоянными самоповторами - в том же «Человеке из Торонто» сложно не увидеть сходство с комедией «Полтора шпиона», в которой Харт изображал похожего болтуна-дурачка в тандеме с Дуэйном Джонсоном.
В данном случае в паре с Хартом трудится Вуди Харрельсон, который играет настоящего человека из Торонто и очень старательно пародирует всех киношных крутых парней от Клинта Иствуда до Роберта Де Ниро. Увы, этих стараний, как и потуг Харта, оказывается недостаточно: все-таки Де Ниро, несмотря на возраст, намного круче, а Эдди Мерфи - смешнее.
- «Вышка» (оригинальное название - Fall), 2022, Великобритания - США, триллер.
- Режиссер: Скотт Манн. В ролях: Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер и др.
- В российском прокате с 11 августа.
Фото: кадр из фильма
Две девушки-экстремалки, муж одной из которых погиб при покорении очередной горной вершины, не желают учиться на чужом горьком опыте и лезут на 600-метровую радиомачту. Тем, кто боится высоты, этот триллер лучше не смотреть.
- «Русалка и дочь короля» (оригинальное название - The King's Daughter), 2022, Австралия, фэнтези.
- Режиссер: Шон Макнамара. В ролях: Кая Скоделарио, Пирс Броснан и др.
- В российском прокате с 11 августа.
Фото: кадр из фильма
Сказка о дружбе принцессы и русалочки должна была выйти на экраны семь лет назад, но из-за производственных проблем мировая премьера состоялась лишь в январе - именно поэтому Пирс Броснан, которому в 2023-м стукнет 70, здесь так подозрительно молод. Экс-агент 007 играет Людовика XIV, знаменитого «короля-солнце», решившего отнять у дочки ее хвостатую подружку.