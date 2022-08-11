«Человек из Торонто» и другие премьеры недели

«Человек из Торонто» (оригинальное название - The Man from Toronto), 2022, США, комедия.

Режиссер: Патрик Хьюз. В ролях: Кевин Харт, Вуди Харрельсон и др.

В российском прокате с 11 августа.

Истории о недотепе, которого все почему-то принимают за человека серьезного и даже опасного, популярны у нас со времен Пьера Ришара и Петрова с Васечкиным (при желании можно копнуть глубже и вспомнить еще и Хлестакова). Не балующий разнообразием сюжетов Голливуд предлагает очередную вариацию на избитую тему: Тэдди, маленький, болтливый и патологически невезучий фитнес-блогер, отправляется с женой на романтический уик-энд - отослав благоверную на спа-процедуры, Тэдди топает в арендованное бунгало, где его уже поджидают отпетые бандюганы.

Естественно, бедолага банально перепутал свой дом с тем, в котором братки должны встретиться с очень крутым товарищем, представляющим таинственную организацию под условным названием «люди из» - из Ванкувера, из Майами, из Токио (есть даже жутковатый мужик из Москвы в исполнении Олега Тактарова). В данном случае на «явочной квартире» ждут человека из Торонто, и именно за него, за легендарного канадского киллера и «решалу», принимают незадачливого Тэдди.