Брэд Питт и Сандра Буллок собирались сыграть супругов в фильме, который так и не был снят

В 2022 году вышли сразу два фильма, в которых Брэд Питт и Сандра Буллок снялись вместе, — «Затерянный город» и «Быстрее пули». Однако 58-летний голливудский актер рассказал в новом интервью, что у них со звездной напарницей должен был быть еще один совместный кинопроект, который так и не увидел свет.
«На самом деле, Сэнди (Сандра Буллок. — Прим. авт.) и я однажды пытались разработать целую идею о команде мужа и жены, которые были самыми успешными продавцами QVC (американский телемагазин. — Прим. авт.), но теперь разводятся», — поделился Питт с британской версией журнала Vogue.
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По словам актера, их киношная пара должна была ненавидеть друг друга и транслировать свои ссоры в телеэфир в процессе рекламы товаров. Однако данная идея фильма не прошла стадию ранней разработки и осталась просто задумкой.
А вы хотели бы увидеть подобную картину в исполнении Брэда и Сандры?