Брэд Питт и Сандра Буллок собирались сыграть супругов в фильме, который так и не был снят

По словам актера, их киношная пара должна была ненавидеть друг друга и транслировать свои ссоры в телеэфир в процессе рекламы товаров. Однако данная идея фильма не прошла стадию ранней разработки и осталась просто задумкой.

А вы хотели бы увидеть подобную картину в исполнении Брэда и Сандры?