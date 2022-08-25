Боевик «Неубиваемый» и другие премьеры недели

«Неубиваемый» (оригинальное название - Bullet Proof), 2022, Канада, боевик.

Режиссер: Джеймс Клэйтон. В ролях: Винни Джонс, Лина Лекомпт и др.

В российском прокате с 25 августа.

Бойкот, объявленный нашему прокату Голливудом, продолжается, а с ним продолжается и увлекательная игра под названием «Найди в кинотеатрах достойный фильм». Так как ленты, не созданные на больших заокеанских студиях-мейджорах, в бойкоте не участвуют, нашему зрителю порой перепадает неплохое кино, но в море дешевых ужастиков и второсортных боевичков нелегко выловить что-то стоящее. Главной приманкой остаются звезды, но и они могут подвести, и яркий тому пример - очередной опус с участием Винни Джонса.

Кажется, совсем недавно экс-капитан сборной Уэльса по футболу был на пике актерской карьеры - ярко дебютировавшего в фильмах Гая Ричи спортсмена звали в крупные проекты, в партнерах у него значились Анджелина Джоли, Николас Кейдж, Хью Джекман и Джон Траволта. Увы, Голливуд, похоже, объявил бойкот не только России, но и Джонсу: в блокбастеры фактурного британца уже не приглашают, приличные роли дают разве что на телевидении.

Что же касается кино, то свежий комедийный боевик с участием Винни вряд ли порадует тех, кто помнит его по «Большому кушу». Впрочем, здесь актер делает то же самое, что и в лучших своих картинах, то есть изображает немногословного громилу, обладающего тяжелыми кулаками и еще более тяжелым взглядом. Его героя зовут Темпл (то есть Храм), и Храм этот занимается делами отнюдь не божьими: руководит бандформированием, специализирующимся на продаже наркотиков.

В один прекрасный день некий наглец прямо из-под носа членов данной ОПГ уводит машину с кучей денег. А в качестве бонуса получает прятавшуюся в багажнике беременную жену Темпла - та настолько устала от супруга, что решила от него таким странным образом сбежать. Фильм, бюджет которого вряд ли равен и половине украденных у героя Джонса денег, провоцирует на что-то похожее - хочется нырнуть в багажник машины времени и умчаться лет на двадцать назад, когда старина Винни еще играл по-крупному.