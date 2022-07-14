Боевик «Месть Банши» и другие премьеры недели

«Месть Банши» (оригинальное название - Code Name Banshee), 2022, США, боевик.
Режиссер: Джон Кейес. В ролях: Антонио Бандерас, Джейми Кинг и др.
В российском прокате с 14 июля.
На улице фанатов Антонио Бандераса праздник: после отличной комедии «Главная роль» в прокат выходит еще один фильм с испанским актером на ведущих позициях - на сей раз это шпионский боевик. 61-летний Бандерас играет бывшего оперативника ЦРУ Калеба, которого объявили предателем - якобы он продал некие важные секреты русским (ну а кому же еще?) и стал виновником гибели своего партнера.
За голову Калеба дают $10 миллионов, поэтому он отсиживается в какой-то дыре в Нью-Джерси и кормит свою взрослую дочь байками о том, что ее папа, в прошлом честный строитель, решил когда-то бросить вызов мафии и сейчас вынужден от нее скрываться. От мафии, конечно, скрыться можно, но вот от хладнокровной девицы, носящей кодовое имя Банши, спрятаться нельзя: девушка, являющаяся дочкой того самого погибшего агента и воспитанницей Калеба, находит его, но с мирными намерениями - она верит, что герой Бандераса ни в чем не виноват. Теперь парочке осталось лишь прищучить истинного виновника трагедии.
Безусловно, каждое появление неотразимого сеньора Антонио на экране - большая радость. Но нельзя не признать, что в последние годы наряду с творческими удачами (яркий пример - вышеупомянутая «Главная роль») в карьере Бандераса случались и откровенные ляпы - достаточно вспомнить парочку болгарских (!) боевичков, в которых умудрился сняться испанский мачо.
«Месть Банши» не имеет отношения ни к болгарскому, ни к македонскому, ни даже к албанскому кинематографу, однако заокеанское происхождение фильма, увы, не делает его более качественным и благородным. И даже шанс вновь увидеть обаятельную улыбку нестареющего Зорро не станет достойной компенсацией за впустую потраченные полтора часа.
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«Открытое море: Монстр глубины» (оригинальное название - The Reef: Stalked), 2022, Австралия, ужасы.
Фото: кадр из фильма
Режиссер: Эндрю Трауки. В ролях: Тересса Лиэн, Энн Чюонг и др.
В российском прокате с 14 июля.
Свежий кровавый опус от создателей ужастика «Открытое море: Новые жертвы» из достаточно банальной истории об акуле, решившей полакомиться вкусными туристами, в связи с недавними событиями в Египте превращается практически в учебное пособие. Не хотите, чтобы вам кто-нибудь что-нибудь откусил? Не повторяйте ошибок беспечных героев фильма.
«Финальный аккорд» (оригинальное название - The Score), 2021, Великобритания, мюзикл.
Фото: кадр из фильма
Режиссер: Малачи Смит. В ролях: Уилл Поултер, Джонни Флинн и др.
В российском прокате с 14 июля.
«Как-то шли на дело, петь вдруг захотелось» - примерно так мог бы звучать рекламный слоган фильма, соединяющего в себе криминальную драму и мюзикл. Герои тут и впрямь постоянно поют - когда топают на стрелку, когда делят награбленное бабло - в общем, в ситуациях, кажущихся наименее подходящими для вокальных подвигов. С другой стороны, как не спеть, если душа бандитская просит?