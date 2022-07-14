Боевик «Месть Банши» и другие премьеры недели

«Месть Банши» (оригинальное название - Code Name Banshee), 2022, США, боевик.

Режиссер: Джон Кейес. В ролях: Антонио Бандерас, Джейми Кинг и др.

В российском прокате с 14 июля.

На улице фанатов Антонио Бандераса праздник: после отличной комедии «Главная роль» в прокат выходит еще один фильм с испанским актером на ведущих позициях - на сей раз это шпионский боевик. 61-летний Бандерас играет бывшего оперативника ЦРУ Калеба, которого объявили предателем - якобы он продал некие важные секреты русским (ну а кому же еще?) и стал виновником гибели своего партнера.

За голову Калеба дают $10 миллионов, поэтому он отсиживается в какой-то дыре в Нью-Джерси и кормит свою взрослую дочь байками о том, что ее папа, в прошлом честный строитель, решил когда-то бросить вызов мафии и сейчас вынужден от нее скрываться. От мафии, конечно, скрыться можно, но вот от хладнокровной девицы, носящей кодовое имя Банши, спрятаться нельзя: девушка, являющаяся дочкой того самого погибшего агента и воспитанницей Калеба, находит его, но с мирными намерениями - она верит, что герой Бандераса ни в чем не виноват. Теперь парочке осталось лишь прищучить истинного виновника трагедии.

Безусловно, каждое появление неотразимого сеньора Антонио на экране - большая радость. Но нельзя не признать, что в последние годы наряду с творческими удачами (яркий пример - вышеупомянутая «Главная роль») в карьере Бандераса случались и откровенные ляпы - достаточно вспомнить парочку болгарских (!) боевичков, в которых умудрился сняться испанский мачо.

«Месть Банши» не имеет отношения ни к болгарскому, ни к македонскому, ни даже к албанскому кинематографу, однако заокеанское происхождение фильма, увы, не делает его более качественным и благородным. И даже шанс вновь увидеть обаятельную улыбку нестареющего Зорро не станет достойной компенсацией за впустую потраченные полтора часа.

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