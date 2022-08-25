Безруков вспомнил, как в фильмах Данелии появился «актер-призрак»

25 августа исполнилось бы 92 года выдающемуся режиссеру Георгию Данелии. В этот день память знаменитого маэстро почтил актер и постановщик Сергей Безурков.

«На его фильмах выросло не одно поколение, и они останутся с нами навсегда. Но мне хотелось бы вспомнить невероятное чувство юмора, которым он обладал. Причем не только в фильмах, но и в жизни», — написал 48-летнй артист в Telegram.

«Например, вы знаете такого актера Рене Хобуа? А ведь он есть в титрах и «Не горюй!», и «Афони», и «Мимино», и «Осеннего марафона», и «Кин-дза-дза»… А был он простым строителем и в кино никогда не снимался. Георгий Данелия и Резо Габриадзе познакомились с ним в конце 1960-х, когда жили в гостинице в Тбилиси и писали сценарий «Не горюй!». Несколько дней они мучили бедного строителя, читая ему разные версии сценария, чтобы узнать мнение простого зрителя».

«Хобуа вежливо слушал, но позже признался, что плохо понимает по-русски и попросил его отпустить. «Если не понимаешь, зачем хвалил?» — возмутился Данелия. «Такие люди написали! Как не хвалить?» — ответил Рене. В благодарность за потраченное время он и попал в титры всех будущих фильмов режиссера».