Бейл, Робби, Де Ниро, Майерс: вышел трейлер комедии «Амстердам» со звездным актерским составом

Действие фильма развернется в 1930-х годах. Врач, юрист и медсестра, познакомившиеся на фронтах Первой мировой войны, решают расследовать дело о загадочном убийстве. Правда, их детективное предприятие быстро превращается в какой-то абсурд. Но троих закадычных друзей это не остановит.

Релиз картины запланирован на ноябрь 2022 года.

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