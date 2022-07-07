Бейл, Робби, Де Ниро, Майерс: вышел трейлер комедии «Амстердам» со звездным актерским составом

6 июля кинокомпания 20th Century опубликовала трейлер предстоящей детективной комедии «Амстердам», собравшей невероятный актерский состав.
В одном фильме снялись Кристиан Бейл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Зои Салдана, Роберт Де Ниро, Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Аня Тейлор-Джой, а также комик Крис Рок и певица Тейлор Свифт.
Режиссером и сценаристом выступил Дэвид Оуэн Рассел. ранее снявший картины «Три короля», «Мой парень — псих», «Афера по-американски» и «Джой».
Действие фильма развернется в 1930-х годах. Врач, юрист и медсестра, познакомившиеся на фронтах Первой мировой войны, решают расследовать дело о загадочном убийстве. Правда, их детективное предприятие быстро превращается в какой-то абсурд. Но троих закадычных друзей это не остановит.
Релиз картины запланирован на ноябрь 2022 года.
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