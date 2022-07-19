«Анти-Брат»: в Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым

В Якутии начались съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым в главных ролях.
Это история о двоих братьях, старший из которых отсидел срок, взяв вину младшего на себя. Несмотря на все злоключения, они хотят жить нормальной жизнью, но судьба распоряжается по-иному. И вот уже два брата пускаются в бега на Крайний Север вместе с украденным золотом.
Режиссером и автором сценария картины выступает Владимир Мункуев, предыдущий фильм которого «Нуучча» был отмечен на Международном кинофестивале в Карловых Варах, а также на «Кинотавре». В постановке ему помогает оператор и документалист Максим Арбугаев, чей фильм «Генезис 2.0» получил специальный приз жюри за лучшую операторскую работу в международном конкурсе документального кино в Санденсе (США). Он же автор идеи новой картины.
«Для меня это история в каком-то смысле — анти-«Крестный отец» и анти-«Брат». Это два замечательных фильма, которые я очень люблю. Наш же фильм в том числе о том, что судьба твоего брата — не твоя судьба. Твоя жизнь не должна быть поглощенной твоим братом и загубленной. Мне показалось это честным и интересным», — говорит продюсер проекта Борис Хлебников.
«Это и драма, и роуд-муви, и философская притча, уходящая корнями в библейский миф о Каине и Авеле. Вечный сюжет о старшем и младшем брате, о свободе и выборе, о природе добра и зла. Мне кажется, что сейчас эта архетипичная история особенно актуальна», — отмечает продюсер Евгений Никишов.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что производством картины занимаются кинокомпании LookFilm, «Место силы» и онлайн-кинотеатр Kion. Дата премьеры еще не определена.