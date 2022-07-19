«Анти-Брат»: в Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым

В Якутии начались съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым в главных ролях.

Это история о двоих братьях, старший из которых отсидел срок, взяв вину младшего на себя. Несмотря на все злоключения, они хотят жить нормальной жизнью, но судьба распоряжается по-иному. И вот уже два брата пускаются в бега на Крайний Север вместе с украденным золотом.

Режиссером и автором сценария картины выступает Владимир Мункуев, предыдущий фильм которого «Нуучча» был отмечен на Международном кинофестивале в Карловых Варах, а также на «Кинотавре». В постановке ему помогает оператор и документалист Максим Арбугаев, чей фильм «Генезис 2.0» получил специальный приз жюри за лучшую операторскую работу в международном конкурсе документального кино в Санденсе (США). Он же автор идеи новой картины.