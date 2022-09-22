Ана де Армас взволнована тем, что ее обнаженные сцены из фильма «Блондинка» разлетятся по Интернету

Новому фильма «Блондинка» — байопику о жизни легендарной актрисы Мэрилин Монро — дали самый высокий возрастной рейтинг и, похоже, не зря. В новом интервью исполнительница главной роли, 34-летняя кубинская актриса Анна де Армас, призналась в том, что волнуется о дальнейшей судьбе своих обнаженных сцен в этом проекте.
Мол, все, у кого есть подписка на Netflix, получат доступ к кадрам с ее голым телом и далее эти клипы разлетятся по Сети уже вне контекста фильма про Мэрилин Монро.
«Я знаю, это станет вирусным, и это отвратительно. Меня расстраивают даже мысли об этом. Я не могу это контролировать. Вы не можете контролировать то, как люди вырывают вещи из контекста. Не думаю, что это заставило бы меня передумать сниматься, я просто чувствовала дурной привкус, когда думала о будущем этих клипов», — призналась молодая актриса изданию Variety.
Журналисты добавили, что де Армас пришлось отпустить эту тревожную тему, так как она понимает, что уже не сможет на нее повлиять.
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Напомним, что релиз «Блондинки» на Netflix намечен на 28 сентября.