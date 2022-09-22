Ана де Армас взволнована тем, что ее обнаженные сцены из фильма «Блондинка» разлетятся по Интернету

Новому фильма «Блондинка» — байопику о жизни легендарной актрисы Мэрилин Монро — дали самый высокий возрастной рейтинг и, похоже, не зря. В новом интервью исполнительница главной роли, 34-летняя кубинская актриса Анна де Армас, призналась в том, что волнуется о дальнейшей судьбе своих обнаженных сцен в этом проекте.

Мол, все, у кого есть подписка на Netflix, получат доступ к кадрам с ее голым телом и далее эти клипы разлетятся по Сети уже вне контекста фильма про Мэрилин Монро.