Ана де Армас высказалась, нужно ли cделать Джеймса Бонда женщиной

34-летняя актриса Анна де Армас сыграла в последнем на данный момент фильме бондианы «Не время умирать». Ей достался образ не «девушки Бонда», а «боевой подруги», агента ЦРУ, раскидывающей врагов не хуже самого Джеймса.
В новом интервью артистку спросили, каким должно быть будущее фильмов об агенте 007, и нужно ли делать главного героя женщиной. Споры об этом среди зрителей так же активны, как и вопрос того, стоит ли делать персонажа темнокожим.
Ана высказала мнение, что женщина-Бонд кинематографу не нужна.
«Не нужно красть чужого персонажа, понимаете, чтобы захватить власть, — сказала актриса. - Это роман, и он ведет в мир Джеймса Бонда, в фантазию о той вселенной, где он находится».
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Вместо того, чтобы менять герою пол, де Армас предложила усиливать и расширять влияние женских персонажей, которые стоят рядом с агентом 007.
«Им следует дать более существенные роль и признание. Это то, что, я думаю, более интересно, чем переворачивание вещей», - пояснила звезда изданию The Sun.
Напомним, актриса продолжила играть в шпионских боевиках. На днях на Netflix в этом жанре выйдет фильм «Серый человек» с ее участием.