Ана де Армас высказалась, нужно ли cделать Джеймса Бонда женщиной

34-летняя актриса Анна де Армас сыграла в последнем на данный момент фильме бондианы «Не время умирать». Ей достался образ не «девушки Бонда», а «боевой подруги», агента ЦРУ, раскидывающей врагов не хуже самого Джеймса.

В новом интервью артистку спросили, каким должно быть будущее фильмов об агенте 007, и нужно ли делать главного героя женщиной. Споры об этом среди зрителей так же активны, как и вопрос того, стоит ли делать персонажа темнокожим.

Ана высказала мнение, что женщина-Бонд кинематографу не нужна.