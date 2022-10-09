Алексей Серебряков сыграл сменившую пол женщину в противоречивом фильме 90-х годов

Фильмография 58-летнего актера Алексея Серебрякова насчитывает более 150 картин, среди которых «Вечный зов», «Штрафбат», «Жмурки», «Код Апокалипсиса», «Обитаемый остров», «Левиафан» и многие другие.

Но есть в карьере кинозвезды фильм, который многие считают провальным. Это драма «Серп и молот» 1994 года. По сюжету, в СССР при Сталине стали проводить опыты по смене пола, и главная героиня стала мужчиной. В новом теле она достигает больших высот в стране советов, но затем влюбляется, и эта любовь откровенно мучает ее.

Роль этой «бывшей» женщины досталась миловидному Серебрякову. Вот только сам фильм, несмотря на смелую и противоречивую идею, не стал культовым. Издание «Киноафиша» пишет, что зрители не оценили сюжет, и картина не получила должного признания. «Серп и молот» называется в заметке провалом актера, о котором сегодня мало кто помнит.