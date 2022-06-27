Александр Невский снимет в Америке сиквел своего вестерна с российской моделью

Американский вестерн российского актера Александра Невского «Нападение на Рио Браво», который еще не вышел на экраны, получит сиквел. У будущей картины уже есть название — Taken from Rio Bravo («Захваченные в Рио Браво»).

Невский вернется к своей роли крутого русского стрелка Иван Турчина, попавшего в бандитский замес на Диком Западе. Во втором фильме он вместе с шерифом и индейским разведчиком будут преследовать в Техасе банду торговцев людьми, которые похитили пятерых женщин и везут их на продажу в секс-рабство.

Сиквел снимет та же команда, что и первую часть. Режиссер Джо Корнет в этот раз не только встанет за камеру, но и сыграет напарника главного героя.

«На этот раз мы делаем ставку на более масштабные действия, — цитирует его издание Deadline. — Зрители будут в восторге от нового уровня вестерн-экшена».

Добавим, что, кроме Невского (он также продюсер проекта), в картине снимутся звезды боевиков Матиас Хьюз и Синтия Ротрок, чемпион мира по кикбоксингу Дон Дракон Уилсон и победительница конкурса «Мисс Россия – 2010» Ирина Антоненко.

Так у американцев появятся целых два динамичных вестерна про крутого русского парня.

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