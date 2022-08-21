Алек Болдуин объяснил, почему не ушел из кино после выстрела в оператора

В новом интервью 64-летний голливудский актер Алек Болдуин рассказал, как его жизнь изменилась после трагедии на съемках фильма Rust, когда он случайно застрелил женщину-оператора.
Звезда кино признался, что за десять месяцев со дня происшествия он потерял пять проектов, в которых должен был сниматься.
«Вчера меня уволили с еще одной работы, — сказал актер каналу CNN. - Там я был готов сняться в кино, почти прыгнул в самолет… Я разговаривал с этими парнями несколько месяцев, и вчера они сказали мне, что «мы не хотим сниматься с тобой в фильме из-за этого».
Алек признался, что готов был навсегда уйти из кинобизнеса после трагедии, но от этого шага его уберегла жена Хилария.
«Если бы у меня не было жены, я не знаю, где бы я сейчас был, — признался Болдуин. - Если бы у меня не было ее, я, наверное, уволился бы, вышел на пенсию, ушел, знаете, продал бы все, что у меня было, купил дом в глуши и нашел бы себе другое занятие».
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Кстати, недавно бывший президент Америки Дональд Трамп высказал мнение, что Алек Болдуин намеренно убил оператора Галину Хатчинс. В интервью актер заявил, что он опасается за свою жизнь после слов политика, так как теперь пользователи Сети нападают на него, не разобравшись в фактах.