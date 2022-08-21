Алек Болдуин объяснил, почему не ушел из кино после выстрела в оператора

В новом интервью 64-летний голливудский актер Алек Болдуин рассказал, как его жизнь изменилась после трагедии на съемках фильма Rust, когда он случайно застрелил женщину-оператора.

Звезда кино признался, что за десять месяцев со дня происшествия он потерял пять проектов, в которых должен был сниматься.

«Вчера меня уволили с еще одной работы, — сказал актер каналу CNN. - Там я был готов сняться в кино, почти прыгнул в самолет… Я разговаривал с этими парнями несколько месяцев, и вчера они сказали мне, что «мы не хотим сниматься с тобой в фильме из-за этого».

Алек признался, что готов был навсегда уйти из кинобизнеса после трагедии, но от этого шага его уберегла жена Хилария.