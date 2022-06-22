Актрисы «Холодного сердца» выразили желание выпустить третью часть мультфильма

20 июня актриса Кристен Белл (голос Анны во франшизе Disney «Холодное сердце») стала гостьей The Tonight Show и заговорила о продолжении мультфильма, то есть, уже о третьей части.

«Я бы хотела официально объявить, с нулевыми полномочиями, о «Холодном сердце — 3», — выдала 41-летняя артистка и тут же добавила. — Пожалуйста, имейте в виду, что я сказала «нулевые полномочия», потому что я не могу делать таких заявлений. Не могу. Нет, я не главная».

Ведущий уточнил, правда ли триквел находится в разработке, но актриса отметила, что она не станет раскрывать подробностей.

«Я буду держать это в секрете, но я знаю, что Идина (Мензел, голос Эльзы. — Прим. авт.) недавно сказала, что с удовольствием повторит это. И я подумала, что если мы все в деле, то чего же мы ждем? Давайте сделаем это», — сказала Белл.

Напомним, первый анимационный фильм «Холодное сердце» вышел в 2013 году, побил множество кассовых рекордов и заработал два «Оскара». Сиквел 2019 года тоже стал успешным вслед за своим предшественником, хотя критики посчитали его сюжет слабеньким. Между этими двумя картинами прошло шесть лет. Так что и для третьей части создателям мультфильма, похоже, нужно будет «созреть».

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