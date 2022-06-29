Актеры фильма «Тор: Любовь и гром» сняли в картине своих детей

В новом кинокомиксе Marvel «Тор: Любовь и гром» зрители увидят не только Криса Хемсворта, но и всех его детей: двоих сыновей и дочку.

В новом интервью 38-летний актер рассказал, что детские роли достались всем его наследникам — 10-летней Индии и 8-летним близнецам Тристану и Саше. Одного из них фанаты комиксов уже видели в трейлере — он сыграл бегущего Тора в детстве.

Хемсворт отметил, что он не один такой тщеславный папаша — другие актеры проекта тоже затащили своих наследников в кадр.

«Там были дети Тайки (Вайтити, режиссер. — Прим. авт.). У Кристиана Бейла был свой. У Натали (Портман. —​​​​​​​ Прим. авт.) тоже были… Ее дети», — поделился он.

Кстати, Крис рассказал, что его дочь играет персонажа по имени Любовь. Вряд ли речь идет о русском имени, скорее это будет одна из богинь, потому что богов в этом фильме столько, что яблоку негде упасть. Американская премьера кинокомикса состоится 8 июля.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также