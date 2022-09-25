Актер, озвучивавший Дарта Вейдера, отказался от этой роли в пользу украинской компании

Но в новой статье издания Vanity Fair говорится, что он наконец уволился из команды «Звездных войн» и передал права на голос персонажа компаниям Lucasfilm и Respeecher.

В этой новости интересна последняя. Respeecher — украинская компания, которая использует архивные аудиозаписи и искусственный интеллект для воссоздания голосов артистов, которые либо состарились для своих ролей, как Джонс, либо скончались. Недавно их метод был использован имитации голоса Дарта Вейдера в новом сериале «Оби-Ван Кеноби».

Звукорежиссер Lucasfilm Мэтью Вуд, который работал с Джеймсом на протяжении большей части его пребывания в «Звездных войнах», продемонстрировал возможности Respeecher пожилому актеру, и тот согласился передать права на свой голос, чтобы сохранить персонажу жизнь. При этом киностудия будет продолжать прислушиваться к советам Джонса, когда речь зайдет о дальнейшей судьбе Вейдера.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В статье также упоминается, что сотрудники украинской компании заканчивали работать над голосом актера, находясь в Киеве во время событий февраля 2022 года и укрываясь в убежищах.