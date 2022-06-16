«Афера по-неаполитански» и другие премьеры недели

«Афера по-неаполитански» (оригинальное название - Benvenuti in casa Esposito), 2021, Италия, комедия.

Режиссер: Джанлука Ансанелли.

В ролях: Джованни Эспозито, Антония Труппо и др.

В российском прокате с 16 июня.

Все мы смотрели «Спрут» и «Укрощение строптивого», поэтому хорошо знаем, что такое итальянские комедии и криминальные драмы. Смех, радость, флирт - это к Челентано, стрельба, трупы, мафия - к Микеле Плачидо. Однако итальянское кино и телевидение не желает жить традициями и пытается развиваться.

В последние годы комедии с Апеннинского полуострова ушли в тень, уступив место криминалу, который, в свою очередь, тоже трансформировался: сицилийской мафией, с которой неистово сражался комиссар Каттани, уже никого не напугаешь - вся Европа дрожит при упоминании мафии неаполитанской, именуемой каморра.

Сериал «Гоморра», на протяжении семи лет хозяйничавший на мировых телеэкранах, немало поспособствовал тому, что неаполитанские бандиты считаются теперь самыми жестокими во всем Старом Свете. И когда прошлой осенью фанаты замерли в ожидании финального, пятого сезона «Гоморры», итальянцы наконец поняли, что именно сейчас, когда зрители напуганы до смерти, самое время над этими страхами посмеяться.

И сняли про неаполитанских бандюганов разухабистую комедию. В центре внимания здесь красуется Тонино Эспозито, сын крупного мафиози, который после папиной смерти по негласным законам каморры должен унаследовать отцовский бизнес. Однако Тонино настолько глуп и безобиден, что никто не может представить его во главе клана, поэтому после ухода Эспозито-старшего в мир иной власть передается более достойному кандидату.

Но Тонино хоть и глуп, но все же амбициозен: узнав, что его дочь крутит любовь с сыном влиятельного судьи, собравшимся искоренить преступность в Неаполе, горе-наследник решает, что это его последний шанс, и начинает строить наполеоновские планы по восстановлению своего доброго криминального имени...

«Каникулы в конном лагере» (оригинальное название - Horse Camp: A Love Tail), 2020, США, мелодрама.

Режиссер: Джоэл Пауль Рейсиг.

В ролях: Ричард Карн, Джейсон Лондон и др.

В российском прокате с 16 июня.

На фоне предельно откровенного современного кино эта мелодрама выглядит стерильной и старомодной. В летнем лагере, специфика которого - обучение верховой езде, подростки, вместо того чтобы творить обычные для себя гадости (секс, наркотики и т. д.), трогательно пытаются помочь немолодому сотруднику администрации захомутать симпатичную коллегу...

«Бультерьер», 2021, Россия, драма.

Режиссер: Василий Быстров.

В ролях: Владимир Минеев, Александр Михайлов и др.

В российском прокате с 16 июня.

Известный в мире смешанных единоборств Владимир Минеев уже пробовал себя в качестве актера, но в драме «Бультерьер» перед чемпионом поставили задачу посерьезнее - ему досталась главная роль. К счастью, изображать Владимиру пришлось, по сути, самого себя (бойца, проигравшего важный поединок и пытающегося перезапустить жизнь и карьеру), поэтому необходимости в изучении системы Станиславского не возникло...

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