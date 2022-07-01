Адвокат Брюса Уиллиса опроверг, что актера принуждали сниматься, зная о его диагнозе

В Голливуде новый скандал. На этот раз вокруг продюсера Рэндалла Эммета, выпустившего более ста боевиков и триллеров. Американские журналисты опубликовали расследование, в котором говорится, что кинодел настаивал, чтобы Брюс Уиллис продолжал сниматься, зная о его диагнозе.

Напомним, в 2022 году звезда «Крепкого орешка» ушел из кино в возрасте 67 лет из-за возрастных изменений мозга. Актеру поставили диагноз: афазия (нарушение речи). Но перед выходом на пенсию, уже плохо запоминая слова из сценариев, Брюс снялся почти в двух десятках фильмов, которые продолжают выходить уже после его ухода.

Зрители не раз отмечали, что Уиллис стал сниматься в проходных фильмах, которые остро нуждались хотя бы в одном известном актере. И вот вину за это возложили на Эммета. Якобы он пытался «выжать» из фигуры «крепкого орешка» последние капли популярности, чтобы продвинуть свои проекты.

Однако адвокат Брюса Уиллиса не поддержал эти обвинения. По его словам, страдающий от недуга актер сам стремился сниматься до последнего.

«Мой клиент продолжал работать после того, как ему поставили медицинский диагноз, потому что он хотел работать и мог это делать, как и многие другие люди с диагнозом «афазия», способные продолжать трудиться, — цитирует юриста кинозвезды Мартина Сингера издание Los Angeles Times. — Поскольку мистер Уиллис появился в этих фильмах, они смогли получить финансирование. Это привело к тому, что буквально тысячи людей получили работу, в том числе во время пандемии коронавируса».

Желаем Брюсу здоровья и бодрости духа. Актер без преувеличения отдал кинематографу всего себя.

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